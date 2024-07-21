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Hangi okula yerleştim MEB 2024? e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme ekranı! LGS HANGİ OKUL ÇIKTI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, birçok öğrenci ve veli "Hangi liseyi kazandım?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS yerleştirme sonuçlarını meb.gov.tr sitesi üzerinden duyurdu. Ayrıca, e-Okul sistemi üzerinden de sonuçlar sorgulanabiliyor. İşte lise yerleştirme sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 18:54
Hangi okula yerleştim MEB 2024? e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme ekranı! LGS HANGİ OKUL ÇIKTI?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Haziran-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından, milyonlarca öğrenci ve velisi, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

e-Okul Giriş Ekranı ile Lise Yerleştirme Sonuçlarını Sorgulama

  1. e-Okul Sistemine Giriş: e-Okul Giriş Ekranı üzerinden öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yaparak sonuçları sorgulayabilirsiniz.
  2. Öğrenci Bilgilerini Girin: Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenciye ait bilgileri girerek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyin.
  3. Sonuçları Öğrenin: Yerleştirme sonuçları ekranında hangi liseye yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz.

meb.gov.tr Üzerinden LGS Yerleştirme Sonuçlarını Sorgulama

  1. meb.gov.tr Sitesine Gidin: MEB LGS Yerleştirme Sonuçları sayfasına girin ve sonuçlar bölümüne tıklayın.
  2. Gerekli Bilgileri Girin: Öğrenci TC kimlik numarası ve diğer istenen bilgileri girerek sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İLE LGS LİSE TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru ekranı 2024! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanları açıklandı mı?LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru ekranı 2024! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanları açıklandı mı?
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru ekranı 2024! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanları açıklandı mı?

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