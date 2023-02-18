Hangi ilçede okullar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız"

Özer, öğretmenler ve Bakanlık personelinin bölgede depremzedelerin barınma, sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklara psikososyal destek sunmak için fedakarca çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"İsteğimiz, özellikle deprem bölgesinde eğitim öğretimi bir an evvel mümkün olduğunca normalleştirmek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız okulların hasar tespiti çalışmalarını tamamladı. Hep birlikte il, ilçe ve okul bazlı tespitler yapacağız. 1 Mart itibarıyla bu tespitlerimiz doğrultusunda nerelerde eğitim öğretime başlanacağını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı. Bundan sonra da bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak."