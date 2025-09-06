GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS ÇIKMIŞ SORULAR | Son 10 yılın çıkmış soruları ve çözümleri

KPSS 2025 sınavı öncesinde son 10 yılın çıkmış sorularını inceleyerek eksiklerini belirlemek ve pratiğini artırmak isteyen adaylar, hem zamanı verimli kullanıyor hem de sınavda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS çıkmış soruları…

(Kaynak: AA)

GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS ÇIKMIŞ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu yıl 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar son 10 yılın çıkmış sorularını çözerek hem sınav pratiğini artırıyor hem de eksik oldukları konuları tespit etme imkanı buluyor. Özellikle ilk kez KPSS'ye girecek olanlar için geçmiş yılların sorularını çözmek, sınav formatına alışma ve strateji geliştirme açısından büyük avantaj sağlıyor.

