Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları son dakika

Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman ve diğer bir çok ilde oturan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Gözler Valilik Twitter açıklamalarında! Son dakika gelişmeler haberimizde! Bugün bir çok ilde eğitime kar engeli geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki hangi illerde? Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman'da bugün okullar tatil mi? İşte 10 Şubat Perşembe kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları...
GAZİANTEP, KAYSERİ, NEVŞEHİR, ŞANLIURDA, ARTVİN, ADIYAMAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Okul saati geldi ancak kar yağışı nedeniyle öğrenciler Valiliklerden bir 'kar tatili' açıklaması var mı yok mu merak ediyor. 10 Şubat 2022 Perşembe günü için tatil edilen iller şöyle;
10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
SİVAS
Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, '' KAR TATİLİ
Geceden itibaren başlayan ve gün boyu süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verdi.
KONYA
Konya'nın 24 ilçesinde de eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği bildirildi.
Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı belirtildi.
NİĞDE
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."
KARAMAN
Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.