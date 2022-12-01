ELEV Eğitim Vakfı Etiler Kampüsü öğrencilerinden sivil toplum kuruluşlarına destek

Beşiktaş'ta butik bir okul olan Özel ELEV Eğitim Vakfı Okulları eğitim programları ile dikkat çekiyor.

İlkokul öğrencilerinin yetenek akademileri derslerinde, ortaokul öğrencilerinin sosyal kulüp derslerinde ürettikleri ürünleri geleneksel olarak her yıl düzenledikleri İyilik ve Yaşam Festivali'nde sergiliyor.

Sergilenen bu ürünler veli ve misafirlerin katıldığı İyilik ve Yaşam Festivali'nde alıcı buluyor.

Alınan ürünlerden elde edilen gelirler her yıl ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

ELEV Eğitim Vakfı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına göre seçmeli dersler alıyor. Bu seçmeli derslerde dersin kazanım ve kapsamına uygun olarak çeşitli ürünler çıkarıyor inşa ediyor. Güzel sanatlar, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım, ekoloji ve mutfak sanatları atölyelerinde uygulanan müfredatlarla öğrenciler yaşam deneyim becerilerini geliştiriyor.

İyilik ve Yaşam Festivali her yıl geleneksel olarak aralık ayı içerisinde ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından Etiler kampüsünde gerçekleştiriliyor. Sivil toplum kuruluşlarının toplum için önemine de değinen öğretmenler, sosyal dayanışmayı yıl boyu devam eden bir proje olarak öğrencilerine deneyim kazandırıyor. Sadece öğrencilerle de kalmayıp velilerin de katılımını sağlayarak çok katılımlı sosyal dayanışma projesi uyguluyor.

Bu yıl düzenlenecek festival için okul yönetici ve öğretmenleri kurum olarak, bir sosyal sorumluluk projesi ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamaya her zaman hazır ve heyecanlı olduklarını paylaştı.

ELEV Eğitim Vakfı Okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte iyi bir eğitim haritasında temel ilkeleri esas alırken çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor.

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