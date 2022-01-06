EKPSS tercihlerinin biteceği tarih! 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Binlerce aday tercih yapmaya başladı. Bir yandan da tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarının boş kontenjanlarına EKPSS ile yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih işlemleri hakkında tüm bilgiler...
EKPSS TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?
EKPSS tercihleri 5 Ocak 2022 tarihinde başladı. Adaylar 14 Ocak saat 23:59'a kadar tercih işlemlerini yapabilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 05 - 14.01.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14.01.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.
KİMLER EKPSS TERCİHİ YAPABİLECEK?
EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar ''Kimler EKPSS tercihi yapabilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Adayların 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.
EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.