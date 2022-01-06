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    • Eğitim
    • 06.01.2022 23:50
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    • 06.01.2022 23:50
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    EKPSS tercihlerinin biteceği tarih! 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) tercih kılavuzunu yayınlandı. Bu yıl 2018-EKPSS ve ya 2020-EKPSS ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olanlar tercih yapabilecek. 5 Ocak'ta başlayan tercihlerin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki EKPSS tercihleri ne zaman sona erecek? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih kılavuzuna göre nitelik kodları ve diğer tüm detaylar...

    EKPSS tercihlerinin biteceği tarih!

    ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Binlerce aday tercih yapmaya başladı. Bir yandan da tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarının boş kontenjanlarına EKPSS ile yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih işlemleri hakkında tüm bilgiler...

    EKPSS TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

    EKPSS tercihleri 5 Ocak 2022 tarihinde başladı. Adaylar 14 Ocak saat 23:59'a kadar tercih işlemlerini yapabilecek.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 05 - 14.01.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14.01.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

    KİMLER EKPSS TERCİHİ YAPABİLECEK?

    EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar ''Kimler EKPSS tercihi yapabilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Adayların 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

    EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

    EKPSS TERCİH EKRANI

    EKPSS TERCİH KILAVUZU

        2022 EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

        ÖSYM 2022 sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27.01.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24.04.2022 tarihinde yapılacak.
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        Haberler Eğitim EKPSS tercihlerinin biteceği tarih! 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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