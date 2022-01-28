ÖSYM AİS EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve EKPSS tercihleri için başvuru dönemi başlamıştı. 14 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika EKPSS tercih sonuç ekranı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.