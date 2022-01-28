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    • Eğitim
    • 28.01.2022 15:46
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    • 28.01.2022 15:51
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    EKPSS ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika EKPSS tercih sonuç ekranı!

    EKPSS tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 5 14 Ocak tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından adaylar şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika haberle "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Peki, EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    EKPSS ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika EKPSS tercih sonuç ekranı!

    ÖSYM AİS EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve EKPSS tercihleri için başvuru dönemi başlamıştı. 14 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika EKPSS tercih sonuç ekranı!

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.

    EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

        EKPSS BAŞVURU KILAVUZU 2022 YAYINDA

        5 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
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