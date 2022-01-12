Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 12.01.2022 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 08:24
    ABONE OL

    Edirne'de okullar tatil mi son dakika? 12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

    12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler merak ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına Edirne'yi esir aldı. Sabah saatlerinde okullarına gitmek için uyanan öğrenci ve velileri Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Keşan, Enez, Havsa, İpsala'da okullar var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Valiliklerden gelen peş peşe 'kar tatili' açıklamaları...

    Edirne’de okullar tatil mi son dakika?

    Kar Türkiye'nin bir çok ilinde etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Özellikle Edirne'de gece geç saatlerde daha da şiddetli hale gelen kar yağışı yollarda buzlanmaya ve çok sayıda trafik kazalarına neden oldu. Gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Peki Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Edirne'de bugün okullar var mı, yok mu? İşte 12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

    EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

    Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

    Peki okullarda son durum ne? Edirne Valiliğinden son dakika 'kar tatili' açıklaması geldi mi?

    BUGÜN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

    Edirne ile ilgili henüz 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan kar tatili olan iller ve ilçeler şöyle;

    12 OCAK KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELERİN TAM LİSTESİ!

    DENİZLİ

    Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

    Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

    Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

        KIRKLARELİ

        Kırklareli valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin'in talimatlarıyla (Valimizin Ankara'da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

        Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        Kofçaz ilçesinde de kar ve fırtına sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

        Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

        Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

        BİNGÖL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

        Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Doğalgaz yardımında ödemeler martta başlayacak
        Haberler Eğitim Edirne'de okullar tatil mi son dakika? 12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...
            SON DAKİKA