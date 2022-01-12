Edirne'de okullar tatil mi son dakika? 12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...

Kar Türkiye'nin bir çok ilinde etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Özellikle Edirne'de gece geç saatlerde daha da şiddetli hale gelen kar yağışı yollarda buzlanmaya ve çok sayıda trafik kazalarına neden oldu. Gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Peki Edirne'de okullar tatil mi son dakika? Edirne'de bugün okullar var mı, yok mu? İşte 12 Ocak Çarşamba bugün Edirne'de kar tatili olan ilçeler: Keşan, Enez, Havsa, İpsala...
EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.
Peki okullarda son durum ne? Edirne Valiliğinden son dakika 'kar tatili' açıklaması geldi mi?
BUGÜN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Edirne ile ilgili henüz 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan kar tatili olan iller ve ilçeler şöyle;
12 OCAK KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELERİN TAM LİSTESİ!
DENİZLİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.