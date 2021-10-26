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    • Eğitim
    • 26.10.2021 09:32
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    • 26.10.2021 09:32
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    EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı?

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü için nefesler tutuldu. Büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin 200. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tanıtım fragmanının ardından gözler yeni bölüm yayın tarihine çevrildi. Her hafta Salı günü ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına geçen EDHO'nun bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor. Peki; EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı? İşte EDHO 200. bölüm tarihi ve ATV yayın akışı...

    takvim.com.tr
    EDHO bu akşam yeni bölüm var mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona erdi. 200. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan EDHO'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte seyircinin merakı iyice arttı. Özellikle İlyas Çakırbeyli'nin vurulma sahnesi fragmana damga vurdu. İlyas'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak. Dolayısıyla 200. bölüm için heyecan dorukta. Peki; EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

    EDHO BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ (200. BÖLÜM) VAR MI?

    Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yeni sezona başlıyor. 200. bölümü ile ekrana gelecek dizi EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

    EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı EDHO'nun yeni sezonu 200. bölüm ile kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü bugün ATV yayın akışında yer alıyor.

    26 EKİM SALI ATV YAYIN AKIŞI!

    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    06:00 Maraşlı

    08:00 Kahvaltı Haberler i

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    23:45 Kardeşlerim

        EDHO'DA YENİ OYUNCULAR!

        EDHO yeni sezon afişinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yanı sıra dizinin yeni karakterleri; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Engin Benli, Tardu Flordun, Burcu Binici yer aldı.

        EDHO 200. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine düşer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur.

        Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

        İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

        Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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        Haberler Eğitim EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı?
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