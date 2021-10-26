EDHO yeni sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm bugün var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona erdi. 200. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan EDHO'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte seyircinin merakı iyice arttı. Özellikle İlyas Çakırbeyli'nin vurulma sahnesi fragmana damga vurdu. İlyas'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak. Dolayısıyla 200. bölüm için heyecan dorukta. Peki; EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? 26 Ekim Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?
EDHO BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ (200. BÖLÜM) VAR MI?
Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yeni sezona başlıyor. 200. bölümü ile ekrana gelecek dizi EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı EDHO'nun yeni sezonu 200. bölüm ile kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümü bugün ATV yayın akışında yer alıyor.
26 EKİM SALI ATV YAYIN AKIŞI!
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:00 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim