e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştirilecek ve katılacak olanlar sınav giriş belgesini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
2022 E-YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) sınavı 14 Mayıs 2022'ta gerçekleştirilecek. e-YÖKDİL, 4 sınav merkezinde yapılacak. Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılacak.