e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! || T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 28 Haziran LGS MEB sonuç sayfası!

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunu geride bırakan 8. sınıf öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanacağı anı heyecanla bekliyor. Hayallerindeki liselere yerleşebilmek için ter döken gençler, puanlarını ve tercih süreçlerine dair detayları merak ediyor. Gözler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamada!

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi. Soruları cevaplayan öğrenciler için sırada sonuç adımı var.