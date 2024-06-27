e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! || T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 28 Haziran LGS MEB sonuç sayfası!

LGS sonuçlarının MEB sonuç sistemi ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte lise tercihi için LGS kılavuzuna odaklanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.
LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024
2024 lise tercihleri 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kapsamında gerçekleştirilecek. Puanlar, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bİlimler Lisesi özelinde belirleniyor.
Puanlar e-okul üzerinden öğrenilebiliyor.