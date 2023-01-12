E okul karne görüntüleme sayfası birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME DETAYLARI
Karnelerin E-Okul üzerinden erişime açılmasıyla birlikte karne notları görüntüleme ekranı merak ediliyor. Karne notlarını öğrenme için E-Okul sitesine giriş yapılması gerekiyor. E-Okul'a giriş sağlayan öğrenciler devamında ise e-Karne kısmına giriş yapılıyor. Ancak POP-Up engelleyici var ise izin verdikten sonra tekrar e-Karne alanına girmeniz gerekiyor. Karne notları "https://eokulyd.meb.gov.tr/"adresine girildikten sonra "E-Karne" alanından karne notlarınızı ve belgelerinize erişim sağlayabilirsiniz.
E-OKUL KAPANACAK MI?
Öğrenciler, için e-Okul giriş ekranı açık olmaya devam edecek. Veliler ve İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne gününe kadar ve sonrasında e-Okul'a giriş yapabilirler.
Öğretmenlerin dönem sonunda e-Okul'a not girişi yapması, öğrencilerin ise sınav puanı görüntüleme çabası nedeniyle e-Okul'da dönem dönem yoğunluk yaşanıyor. Bu durum öğrenciler tarafından e-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.