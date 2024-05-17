Türkiye genelinde 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Bursluluk Sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olarak bilinen bu önemli sınavın sonuçları için öğrenciler ve veliler sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuru ile açıklanacak ve burs hakkı kazanan adaylar belirlenecek.