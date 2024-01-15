e-Okul öğretmenlere not girişleri kapandı mı 2024? e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? 2023-2024 karne ortalaması sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, bu yılki sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Karne günü için geri sayım başlarken, öğrenciler ve veliler, E-Okul sisteminin kapanma tarihini merakla bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, bu yılki sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Karne günü için geri sayım başlarken, öğrenciler ve veliler, E-Okul sisteminin kapanma tarihini merakla bekliyor.
E-OKUL NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?
Dönem sonlarında oluşan yoğunluk sebebiyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu durumda öğrenciler E-Okul VBS'nin kapatıldığını düşünebiliyor.
Öte yandan not girişinin tamamlanması, öğrenciler tarafından e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e-Okul ekranı karne gününe kadar açık kalmaktadır.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında sizden istenen bilgileri doldurun.
İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.
KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.