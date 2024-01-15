e-Okul öğretmenlere not girişleri kapandı mı 2024? e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? 2023-2024 karne ortalaması sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, bu yılki sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Karne günü için geri sayım başlarken, öğrenciler ve veliler, E-Okul sisteminin kapanma tarihini merakla bekliyor.

Öte yandan not girişinin tamamlanması, öğrenciler tarafından e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e-Okul ekranı karne gününe kadar açık kalmaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.