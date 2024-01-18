E-karne giriş ekranı, öğrencilerin ve velilerin karne notlarına kolayca erişebilmeleri için hazır hale getirildi. Bu yıl, sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda dijital ortamda da karnelerini görebilecek olan öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, e-Karne giriş ekranı açıldı mı ve ne zaman açılacak? İşte detaylar...