E-karne giriş ekranı, öğrencilerin ve velilerin karne notlarına kolayca erişebilmeleri için hazır hale getirildi. Bu yıl, sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda dijital ortamda da karnelerini görebilecek olan öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, e-Karne giriş ekranı açıldı mı ve ne zaman açılacak? İşte detaylar...
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?
Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
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