e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2024! LGS sınavına hangi okulda gireceğim? Liselere geçiş sınavı salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

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2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan dorukta! Binlerce öğrenci, hayallerini süsleyen liselerde eğitim görmek için uzun süredir hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bu önemli sınav için son kontroller yapılırken, öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi.

LGS 2024 Tarihi Açıklandı: 2 Haziran'da! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu önemli sınav için hazırlıklarını tamamlamak üzere gün saymaya başladılar.