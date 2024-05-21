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e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2024! LGS sınavına hangi okulda gireceğim? Liselere geçiş sınavı salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri o tarihte yayınlanacak! Öğrenciler, istedikleri liselerde eğitimlerine devam edebilmek için 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için son hazırlıklarını yapmaya başladılar.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:52 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:52
e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2024! LGS sınavına hangi okulda gireceğim? Liselere geçiş sınavı salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

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2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan dorukta! Binlerce öğrenci, hayallerini süsleyen liselerde eğitim görmek için uzun süredir hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bu önemli sınav için son kontroller yapılırken, öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi.

LGS 2024 Tarihi Açıklandı: 2 Haziran'da!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu önemli sınav için hazırlıklarını tamamlamak üzere gün saymaya başladılar.

Sınav Yeri Bilgileri 24 Mayıs'ta Açıklanacak

Öğrencilerin sınav giriş yerleri, salonları ve sıra numaraları gibi önemli bilgiler, 24 Mayıs Cuma günü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Bu bilgilerin erişilebilir hale gelmesiyle birlikte öğrenciler, sınav günü için son hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar.

Sınav Giriş Belgeleri Elektronik Ortamda Alınacak

Sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Bu belgeler, öğrencilerin sınava girişlerinde gerekli olan fotoğraflı ve onaylı belgeler olacak.

Sınav Formatı ve Süresi

LGS sınavı, Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak birinci oturumla devam edecek. Bu oturumda öğrencilere 75 dakika süre verilecek ve 50 soruluk sözel alandan sorular yöneltilirken, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alandan sorular sorulacak.

Unutmayın: Kimlik ve Sınav Giriş Belgeleri Zorunlu!

Öğrencilerin sınava alınabilmesi için geçerli kimlik belgeleri ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgelerin olmaması durumunda öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

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