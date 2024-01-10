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E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih! VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama

1. dönemin sona ermesine az bir süre kaldı. Bu noktada ''E-okul ne zaman kapanacak? 1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih ne zaman? e-Okul VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama nasıl yapılır?'' soruları da sıkça araştırılmaya başlandı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden devamsızlık, not gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Karnelerini almayı bekleyen öğrenciler ve velileri 1. dönemin bitmesine yakında e-okul sistemine yoğunlaştı. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme 10 Ocak 2024, 23:27
E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih! VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak günü sona erecek. Okulların kapanmasına az bir süre kalmışken öğrenci ve veliler e-okul sistemine ziyaretlerini arttırdı. Devamsızlık, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı dijital platform hakkında ''E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih ne zaman? VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama nasıl yapılır?'' soruları yoğun olarak araştırılır oldu. İşte bilgiler...

E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul platformu, öğrencilerin not bilgilerine ulaşabilmesi için karne döneminde de erişime açık olmaya devam edecek. Yapılan güncelleme ile birlikte, not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması yerine, karne gününe kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI

NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, tarayıcınızın adres çubuğuna "https://eokul.meb.gov.tr/" adresini yazın ve siteye gidin.

Sağ üst köşede bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak giriş ekranına yönlendirileceksiniz.

Açılan sayfada, "e-Devlet" sistemine giriş yapmanız gerekecek. Eğer e-Devlet şifreniz varsa, kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre almak için yönergeleri takip edebilirsiniz.

İkinci aşamada, öğrencinin kimlik bilgilerini ve okul bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler genellikle nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafını içerir.

Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, "Giriş" veya "Tamam" butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, E-Okul VBS sistemine başarılı bir şekilde giriş yapabilir ve öğrenci ile ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz.

SINAV NOTLARINA NASIL BAKILIR E-OKUL?

2024 yılında e-Okul üzerinden sınav notlarını sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Karne Sekmesine Gitme:
Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menüde "e-Karne" veya benzeri bir sekmeyi bulun ve üzerine tıklayın. Bu bölümde genellikle notlar, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

Dönem Seçimi:
Açılan sayfada hangi döneme ait sınav notlarını sorgulamak istediğinizi seçin. Örneğin, "2023-2024 Öğretim Yılı Birinci Dönem" gibi bir seçenek olacaktır.

Not Bilgisi Sorgulama:
Daha sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" veya benzeri bir seçeneği bulun. Ardından, altında yer alan "Not Bilgisi" veya "Sınav Notları" gibi bir seçeneği işaretleyerek sınav notlarınıza ulaşın.

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