e-Okul Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? meb gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2024! BİLSEM mülakat sonuçları: İlkokul 1.2.3.sınıf...

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları, binlerce öğrenci ve aileyi heyecanlandıran bir konu olmaya devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ve özel yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan BİLSEM sınavları sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaya çevrilmişti.