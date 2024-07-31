e-Okul Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? meb gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2024! BİLSEM mülakat sonuçları: İlkokul 1.2.3.sınıf...

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.
BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ
31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.
05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.
12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.
05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.