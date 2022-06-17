e-kurs meb gov.tr: Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? Öğretmen-öğrenci

Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından her yıl düzenlenen Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın başvuruları hakkında yeni bir açıklama geldi. MEB'in resmi sitesi üzerinden duyuru yayımlandı. Buna göre Öğretmen-öğrenci Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı. İşte yeni tarih ve diğer detaylar...