E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024 || E-karne açıldı mı, nasıl alınır? e-Okul meb.gov.tr ile ONLİNE karne ekranı giriş!

Eğitim sürecinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin vazgeçilmez kaynağı haline gelen E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), kullanıcılara 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Sistem, öğrencilerin notlarına, devamsızlık durumlarına ve ders programlarına erişim sağlamak için her an kullanılabilir durumda bulunuyor.

Ancak, karne döneminde öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini tamamlamaları amacıyla, sistemin 19 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması planlanmaktadır.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ ADIMLARI

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tarayıcınızın adres çubuğuna "eokul.meb.gov.tr" adresini yazın.

Ana sayfada bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayın.

E-Devlet girişi için talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak sisteme giriş yapın.

Bu basit adımları takip ederek, öğrencinizin notlarına ve devamsızlık durumuna kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.