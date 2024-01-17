E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2024 || E-karne açıldı mı, nasıl alınır? e-Okul meb.gov.tr ile ONLİNE karne ekranı giriş!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim yılı yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere e-karne görüntüleme imkanı sağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim yılı yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere e-karne görüntüleme imkanı sağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?
Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Eğitim sürecinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin vazgeçilmez kaynağı haline gelen E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), kullanıcılara 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Sistem, öğrencilerin notlarına, devamsızlık durumlarına ve ders programlarına erişim sağlamak için her an kullanılabilir durumda bulunuyor.
Ancak, karne döneminde öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini tamamlamaları amacıyla, sistemin 19 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması planlanmaktadır.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ ADIMLARI
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
Tarayıcınızın adres çubuğuna "eokul.meb.gov.tr" adresini yazın.
Ana sayfada bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayın.
E-Devlet girişi için talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak sisteme giriş yapın.
Bu basit adımları takip ederek, öğrencinizin notlarına ve devamsızlık durumuna kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.