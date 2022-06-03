DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu burs başvuru tarihleri! MEB son dakika

DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Burs başvuruları hangi tarihte? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. MEB DYK takvimini yayımladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...