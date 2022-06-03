DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu burs başvuru tarihleri! MEB son dakika

DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Burs başvuruları hangi tarihte? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. MEB DYK takvimini yayımladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...
DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.
DYK KURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları, odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.