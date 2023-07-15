DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2023 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?

DGS'de kalem ve silgi verilecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte DGS sınavı hakkında tüm merak edilenler...
DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
DGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport