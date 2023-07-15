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    • Eğitim
    • 15.07.2023 19:04
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    • 15.07.2023 19:06
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    DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2023 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?

    DGS'de kalem silgi verilecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar merak ediliyor. Peki, DGS'de kalem silgi verilecek mi? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS’de kalem silgi verilecek mi?

    DGS'de kalem ve silgi verilecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte DGS sınavı hakkında tüm merak edilenler...

    DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

    DGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

    * Sınava giriş belgesi

    * Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

        SINAVDA YANINDA BULUNMASI YASAK OLANLAR NELER?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

        * Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

        * Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        * Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

        * Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

        * Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

        * İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

        gelmeleri kesinlikle yasaktır.

        SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Eğitim DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2023 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
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