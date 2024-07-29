DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçları, lisans hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç tarihine ilişkin aramalar hız kazanırken, gözler https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine çevrildi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM sınav ve sonuç takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde adaylar ile buluşacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sisteminden kontrol edilecek. DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ