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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024'e giren ve ön lisans eğitimlerini lisans diplomasına tamamlamak isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar, sonuçlar açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuç bilgilerine erişebilecekler.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:38 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:39
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçları, lisans hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç tarihine ilişkin aramalar hız kazanırken, gözler https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine çevrildi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav ve sonuç takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde adaylar ile buluşacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sisteminden kontrol edilecek.

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DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında DGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS 2024 TERCİH TARİHLERİ

Sınav sonuçları ardından DGS bölümleri ve taban puanları kılavuz ile belli olacak.

Buna göre adaylardan tercih başvuruları alınacak. Ancak DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

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