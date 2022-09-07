DGS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite eğitimini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılmıştı. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında da tercihleri alınan sınavı için gözleri bu kez tercih sonuçarına çevrildi. Peki DGS tercih sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM 2022 DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı haberimizde!
DGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2022 tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den konjuya ilişkin duyuru yapıldığında Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ÖSYM DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
DGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.