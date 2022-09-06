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    • Eğitim
    • 06.09.2022 11:43
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    • 06.09.2022 11:43
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    DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ek tercihler ne zaman yapılacak? AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI!

    DGS tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde en çok araştırılan sorular arasında Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. 2022 DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki ÖSYM, 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu mu? İşre ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

    Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın ter döktüğü DGS sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri sona erdi. 1 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merek ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

    DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulandı.

    2022 DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.



    Geçen yıl tercihler 7 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 14 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

    DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

        DGS 2021 taban puanları ile fikir sahibi olabilirsiniz. Ön lisans mezuniyet alanına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri açıklandı.

        DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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        Haberler Eğitim DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ek tercihler ne zaman yapılacak? AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI!
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