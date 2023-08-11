DGS TERCİH ROBOTU YÖK ATLAS! 2023 DGS’ye kaç kişi girdi? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşletme, Sosyal Hizmetler, Hukuk taban puanları!

16 Temmuz'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Tercih tarihi henüz duyurulmazken yüzbinlerce aday internet arama motorlarında tercih robotu ve DGS taban puanlarını araştırıyor. İşte detaylar...
16 Temmuz'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Tercih tarihi henüz duyurulmazken yüzbinlerce aday internet arama motorlarında tercih robotu ve DGS taban puanlarını araştırıyor. İşte detaylar...
DGS TERCİH KILAVUZU HENÜZ YAYINLANMADI
2023-DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgiler ışığında kılavuzun da tercihler başlamadan hemen evvel ilan edilmesi bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir.
Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.
Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2022 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?
Önlisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri bulunuyor. 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere geçiş yapılırken bölümlerin birbirine uygunluğu ve geçiş yapacak bölümler belirlenmiş şekilde bulunuyor.
DGS geçiş bölümlerini aşağıdaki link aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav öncesi yaptığı açıklamada; Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını bildirdi.
Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda 2023 DGS'ye yaklaşık 450 bin kadar adayın katılmış olduğu tahmin ediliyor.
2023 DGS sınavına dair sayılsal verilerin ağustos ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl DGS'ye 250 bin kişi katılmıştı