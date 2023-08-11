DGS TERCİH KILAVUZU: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

''DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?'' şeklindeki sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeler...