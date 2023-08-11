PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Eğitim Haberleri

DGS TERCİH KILAVUZU: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta ilan edileceğinin duyurulmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenecek adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza göre tercih yapmaya başlayacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 08:42
DGS TERCİH KILAVUZU: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

''DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?'' şeklindeki sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeler...

DGS SONUÇLARI 11 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu bekleniyor.

Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Kılavuzun da tercih takvimi başlamadan hemen evvel ilan edileceği tahmin ediliyor.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


SON DAKİKA