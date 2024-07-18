DGS sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı 2024? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak?

On binlerce ön lisans mezununun akademik kariyer hayallerini süsleyen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta! 30 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
On binlerce ön lisans mezununun akademik kariyer hayallerini süsleyen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta! 30 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
DGS SORU VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI!
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.
DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki ay netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.