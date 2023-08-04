DGS SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?

''DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İki yıllık üniversite mezunları eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak için DGS sınavına katıldı. İşte sonuç açıklama tarihi...