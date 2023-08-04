DGS SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr! DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?

''DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İki yıllık üniversite mezunları eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak için DGS sınavına katıldı. İşte sonuç açıklama tarihi...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Öncelikle DGS sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimine göre DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI