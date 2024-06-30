DGS kaç soru, kaç dakika 2024? DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanı nı oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda Tablo-A'da yer almaktadır.

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır