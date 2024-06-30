DGS kaç soru, kaç dakika 2024? DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir?

Üniversite hayalleri kuran ön lisans mezunlarının gözü kulağı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS). Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapabilmesi için yapılan bir sınavdır. DGS, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testidir ve adayların bu iki bölümdeki performanslarına göre puan hesaplanır.
DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
DEĞERLENDİRME
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.