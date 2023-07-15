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    • Eğitim
    • 15.07.2023 15:23
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    • 15.07.2023 16:28
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    DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? 135 dakika kaç saat? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS sınavı için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan DGS sınavı bu hafta sonu organize edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kaç saat sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek?

    2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için araştırmalar hızlandı. İşte DGS 2023 hakkında tüm merak edilenler...

    DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak e cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

    DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

        DGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

        Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Eğitim DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? 135 dakika kaç saat? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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