DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM duyuru DGS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemine yönelik bekleyiş sürerken, adaylar boş kalan kontenjanlara yerleştirilebilmek için ÖSYM'nin açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Ek yerleştirme işlemleri, tercih dönemini kaçıran öğrenciler ve açık kalan kontenjanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv) 2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2024 yılı için DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene ek tercih işlemleri 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı. 2024 DGS ek tercih takvimi ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.