DGS başvuruları ne zaman 2024? DGS başvuru ücreti belli oldu mu, hangi bankalara yatırılacak? Dikey Geçiş Sınavı bu sene ne zaman?

Lisans eğitimini tamamlayarak lisansüstü düzeye geçmek isteyen adaylar için kritik bir adım olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Adaylar, sınav hazırlıklarına devam ederken, DGS ile ilgili önemli tarihleri ve detayları merakla araştırıyor. İşte, DGS 2024 ile ilgili bilinmesi gerekenler: