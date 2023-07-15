DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2023 DGS puan hesaplama! Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir?

DGS sınavına girecek adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında DGS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte tüm detaylar...
DGS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Ayrıca Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
DGS SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.