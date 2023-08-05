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DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr!

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2023 sonuçları merakla beklenirken, pek çok kişi ''DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?'' gibi soruları sıkça araştırıyor. İki yıllık üniversite mezunları, eğitimlerini dört yıllık üniversitelerde tamamlamak amacıyla DGS sınavına katıldılar. Bu adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları, genellikle sınav tarihinden itibaren birkaç hafta içinde açıklanır. Ancak, sonuç açıklama tarihi her yıl değişebilir. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyorlar.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 10:30 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 10:30
DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. DGS sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından sonuç tarihi açıklandı. Peki DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Öncelikle DGS sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimine göre DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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