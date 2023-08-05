DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS SONUÇ: sonuc.osym.gov.tr!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. DGS sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından sonuç tarihi açıklandı. Peki DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...