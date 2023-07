DGS 1 ham puan nedir, kaç net? 2023 DGS'de baraj kalktı mı, baraj puanı kaç? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu?

DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?

DGS'ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP'lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100'lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

Örnek ÖBP Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4'lük sistemi 100 'lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP