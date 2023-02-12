Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 12.02.2023 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 15:50
    ABONE OL

    DEPREMZEDE OGRENCILERE NAKIL HAKKI! Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!

    Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istedikleri illerdeki okullara nakledebilecekler. Duyuru Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Peki, üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!

    DEPREMZEDE OGRENCILERE NAKIL HAKKI!

    Depremzede öğrencilere nakil hakkı hakkında araştırmalar hız kazandı. Deprem nedeniyle okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle, öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağı belirtildi. Peki Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB haberimizde!

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:

    👉Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

    👉Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

    E-OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.

        E-Okul'dan yapılacak öğrenci nakil başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle gerçekleştirilebilecek.

        E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU EKRANI

        MEB ÖĞRENCI NAKIL İŞLEMI - E-DEVLET EKRANI

        e-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        e-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Halk TV’ye depremzededen ayar!
        Haberler Eğitim DEPREMZEDE OGRENCILERE NAKIL HAKKI! Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!
            SON DAKİKA