DEPREMZEDE OGRENCILERE NAKIL HAKKI! Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!

Depremzede öğrencilere nakil hakkı hakkında araştırmalar hız kazandı. Deprem nedeniyle okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle, öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağı belirtildi. Peki Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB haberimizde!
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:
👉Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
👉Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.
E-OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.