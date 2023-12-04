DEPREMDEN DOLAYI OKULLAR TATİL Mİ? 4 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi? MEB- Valilik son dakika duyurular: Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli...

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

4 ARALIK 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Depremi hisseden öğrenci ve velileri okulların durumunu merak ediyor. Ancak şuan için okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.