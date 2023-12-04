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DEPREMDEN DOLAYI BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4- 5 Aralık 2023 Bursa, Yalova, İstanbul'da okullar tatil mi? MEB- Valilik son dakika

Son dakika haberine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ''Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli'de bugün ve yarın okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar tatil mi? 4-5 Aralık 2023 Pazartesi ve Salı hangi illerde okullar tatil?'' soruları gündeme geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Valilik son dakika duyurular: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:41 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:44
DEPREMDEN DOLAYI BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4- 5 Aralık 2023 Bursa, Yalova, İstanbul’da okullar tatil mi? MEB- Valilik son dakika

4-5 Aralık 2023 okullar tatil mi? sorusu, 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki depremden dolayı okullar tatil mi?

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 Aralık 2023 Pazartesi saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

4 ARALIK 2023 PAZARTESİ VE 5 ARALIK 2023 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Depremi hisseden öğrenci ve velileri okulların durumunu merak ediyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ancak diğer için okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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