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    • Eğitim
    • 06.02.2023 17:03
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    • 06.02.2023 17:20
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    Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen depremler sonrası Türkiye genelinde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tüm illerde okullar tatil edidli

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    Deprem birçok ilde hissedilirken son bilgiye göre 1121 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    EĞİTİME DEPREM ARASI
    Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okullara tatil açıklaması

    ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
    Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

    12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

    DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
    Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

    Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." dedi.

        Bakanlar da deprem bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        HANGİ BAKAN NEREDE?
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
        Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
        Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

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        Haberler Eğitim Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi
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