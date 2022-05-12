Bursluluk sınavı başvuru 2022 ne zaman sona erecek? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İOKBS sınavı ne zaman 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı tarihi araştırmaları sürerken başvuru işlemlerini henüz tamamlamış olanların aradığı bilgiler de haberimizde yer alıyor.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2022?
Bu yıl İOKBS başvuruları 21 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Mayıs'ta bitecek. 4 Eylül tarihinde ise bursluluk sınavı gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.