Bursluluk parası ne kadar oldu 2022? PYBS parası hangi aylarda ödenecek? İOKBS 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası ne zaman yatacak?

2022 İOKBS BURS MİKTARI

Eski ismiyle Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS bursu. En yüksek puanı elde eden öğrenciden en düşük puanına göre sıralanır.

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.