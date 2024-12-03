Şiddetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.
Şiddetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.
BUGÜN (3 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde okullar tatil edilmişti.
Ancak 3 Aralık Salı günü için henüz valiliklerden yada kaymakamlıklardan okullarda kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3 ARALIK 2024 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.