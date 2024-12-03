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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Aralık Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da okullar tatil mi edildi? Valilik son dakika açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başında yaptığı uyarılar sonrası Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış vatandaşları tedbirli olmaya yöneltti. Şiddetli yağışların neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenci ve velilerin gündemindeki en sıcak konulardan biri oldu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 06:35 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 07:06
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Aralık Antalya, Muğla, Isparta, Burdur’da okullar tatil mi edildi? Valilik son dakika açıklamalar

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Şiddetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN (3 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde okullar tatil edilmişti.

Ancak 3 Aralık Salı günü için henüz valiliklerden yada kaymakamlıklardan okullarda kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3 ARALIK 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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