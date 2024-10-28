BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2024? 28 Ekim Pazartesi ders var mı, yarım gün mü? Bugün yoklama alınacak mı?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü her yıl coşkuyla kutlanırken kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için bu tarih resmi tatil sayılmaktadır. Ancak, 28 Ekim'in tatil statüsü hakkında merak edilen sorular da artmış durumda. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil? İşte tüm merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) 28 Ekim Yarım Gün Tatil 28 Ekim Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı'nın arife günü olması sebebiyle yarım gün tatil ilan edilmiştir. Kamu kurumları ve okullar sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzenine devam edecek.