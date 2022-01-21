Bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz? Kar tatili olan illerde karne alınacak mı?

PEKİ KARNELERİ İNTERNETTEN NASIL ALABİLİRİZ?

İşte yapmanız gerekenler;

E-OKUL VBS GİRİŞ

T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da "Giriş" butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için de "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar.

Diploma puanı da görüntülenebiliyor

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.