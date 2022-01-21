Bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz? Kar tatili olan illerde karne alınacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafı her yıl yayınladığı takvim ile okulların derse başlayacağı ve eğitime ara vereceği tarihleri duyuruyor. MEB sene başında 2021-2022 eğitim-öğretim takvimini yayınladı. Öğrenciler 1. dönem karnelerini bugün alacaklar. Peki, bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz? 21 Ocak kar tatili olan illerde karne alınacak mı? Bu arada E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yılsonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2022?
Karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek. Karnelerin verildiği gün 1.dönem tamamlanmış olacak.
KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ 2022?
Karne günü ise ders işlenmiyor.
YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Hafta sonu tatili birlikte öğrenciler 17 gün tatil yapacak.
2021 - 2022 MEB TAKVİMİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.