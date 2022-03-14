❄Bugün Batman, Muş, Mardin, Adıyaman, Ağrı'da okullar tatil mi? 👉SON DAKİKA VALİLİK DUYURULARI: 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

Son dakika kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor. 14 Mart 2022 Pazartesi günü il Valiliklerinden 'kar tatili' duyuruları yapıldı. Milyonlarca öğrenci bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, bugün Batman, Muş, Mardin, Adıyaman, Ağrı'da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi hangi okullar tatil? İşte Valilik açıklamaları...
📣14 MART PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE!
📌BİTLİS
Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.
📌RİZE
Rize Valiliği kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
📌HATAY
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.
📌ORDU
Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"
Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.