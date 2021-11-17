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    • Eğitim
    • 17.11.2021 09:03
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    • 17.11.2021 09:03
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    Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Ocak tatili kaç gün sürecek? Bakan Özer...

    Milyonlarca öğrenci 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatillerine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 22 Kasım'da ara tatil sona erecek. Hafta sonlarının da birleşmesiyle 5 günlük tatil 9 güne çıkmış oldu. Ara tatil sonrası sırada yarıyıl tatili var. Peki Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Ocak tatili kaç gün sürecek? İşte MEB 2021-2022 tatil takvimi...

    Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022?

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıla yakın derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler 6 Eylül'de okulların açılmasıyla yüz yüze eğitime başladı. MEB'in yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimde 1. dönem ve 2. dönemin tatil tarihleri yer aldı. Bu kapsamda 15 tatilin ne zaman olacağı, yaz tatil tarihi ve okulalrın kapanacağı tarih belli oldu. Peki; Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Ocak tatili kaç gün sürecek?

    ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

    1. dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü okullarında ders görmeye devam edecek.

    BU SENE 15 TATİL NE ZAMAN 2021-2022?

    Ara tatil bittikten sonra 21 Ocak 2022 Cuma günü 1. dönem sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü bitecek.

    2. DÖNEM TATİL TARİHLERİ!

    2. dönem ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasına yapacak. 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

    BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL MESAJI!

    Milli Eğitim Bakanı Özer, Ara Tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattıkları Yüz Yüze Eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti.

    Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu.

    ''YİNE Mİ DEĞİŞTİ' DEVRİ BENDE OLMAYACAK''

    MEB milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim editörleriyle buluşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu: Eğitimde 'Yine mi değişti' devri bende olmayacak. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Pandemi sürecinde aileye çok yük bindirildi, yanlış yapıldı.''

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak" vurgusu yaparak eğitimde birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da eğitim editörleri ile bir araya gelen Bakan Özer 'Eğitim yine mi değişti dedirtmeyecek' bir dönemin başladığını ifade etti. "Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız" ifadelerini kullanan Özer'in açıklamaları özetle şöyle:

    ''4 temel konu üzerinde yoğunlaşacağım. Okul öncesine yatırım, imkân farklılıklarını kaldırmak, öğretmen eğitimi ve meslek lisesi... Eğer bunları çözersek sıkıntılar büyük oranda ortadan kalkar. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde... 2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını %14'ten %50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını %35'ten %70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise %78'den %100'e çıkarmayı hedefliyoruz. 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Yapılacak atamalarımız bu rakamlara göre şekillenecek.

        OKULLAR AÇIK KALACAK BU KONUDA NETİZ

        Eğitimde 'yine mi' devri benim görev süresimde olmayacak. 'Yine mi LGS değişti, yine mi şu değişti' diye toplumda var olan algıyı kırmak istiyoruz. Önemli olan eğitimdeki kalite. Amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek.

        Şu an önceliğimiz yüz yüze eğitimi sürdürmek. Birçok konu var onları yavaş yavaş devreye sokuyoruz. Etkinlikler mesele şu an okullarda yapılamıyor, kontrollü gidiyoruz. Bu konuda bir esneme düşünüyoruz.

        'Okulları en çok kapalı tutulan ülke Türkiye' diyerek eleştiren de 'okullar neden kapanmıyor' diyen de aynı kesim. Daha ne yapalım! Okullar açık kalacak. Bu konuda netiz.

        DESTEKLEYİCİ KURSLAR GELİYOR...

        Korona sürecinde bütün kademelerde öğrenme kayıpları yaşadık. Bir nesli kaybetme durumu vardı olay öyle basit değil. Şimdi bunları telafi edecek adımları hızla devreye sokuyoruz. Ara tatilden sonra da 6. ve 10. sınıflara destekleyici kurslar geliyor. Okula dönüşte ilkokul 3. sınıfa giden kızım bir sıkıntı yaşamadı ama lise 1'e geçen oğlum zorlandı. O yaş aralığı gitmek istemiyordu. Ev çok konforlu bir ortam oldu onlar için. Öyle zannediyorlardı. Şimdi okul kapanmasın diyorlar. Çünkü okul onların hayatlarının merkezi. Okulların sadece öğrenme yerleri olmadığını herkes gördü.

        Mesleki eğitimde asıl yapmak istediğimiz şey, sektör temsilcilerini sürece dahil etmek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlanacak. Şimdi otellere, Mesleki Eğitim Merkezi kuruyoruz, yabancı dilde eğitim de vereceğiz.

        REFORM KELİMESİ İNSANLARI ÜRKÜTÜYOR

        Şu an tatildeyiz ama 521 sınıf koronadan dolayı kapalıydı. Ara tatil ile birlikle pozitif kimse kalmıyor. Tertemiz bir başlangıçla okullar açılacak.

        Reform kelimesi insanları ürkütüyor. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız

        EĞİTİMDE İYİ BİR NOKTADAYIZ

        Eğitimde iyi bir noktadayız. Neden 'daha iyi' olmayalım. Her yaptığımız küçük bir adım binleri etkiliyor. O yüzden adımları sürekli iyileştire iyileştire yaparak daha farklı bir yere geleceğiz.

        Yardımcı kaynakları ücretsiz dağıtarak ciddi bir suistimali bitirdik. Bu çok kolay bir adım değildi.

        Korona sürecinde velilere özelikle de annelere çok yüklenildi. Yanlış yapıldı. Çok emek harcadılar. Sürekli onlara 'şunun kararını siz verin, bunun kararını siz verin' denildi.

        ŞÛRADA KANAAT ALACAĞIM

        Millî Eğitim Bakanlığının "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan şûramız 1-3 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Toplumun bütün kesimlerinin görüşünü almak istiyoruz. Göremediğimiz sorun varsa onlardan dinleyeceğiz. Bu konuda yardımları kıymetli olacak. Herkesi toplayalım öyle konuşalım görüntü olsun derdimiz yok. Türkiye'nin kanaatini almak istedik.

        KAPSAMLI BİR PAKET YOLDA

        Öğretmenler ne kadar güçlüyse sistem de o kadar güçlüdür. Öğrencilerin mesleki eğitimi için ciddi bir paket hazırladık. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2022'den itibaren bunu devreye sokacağız. 5 yıl altı öğretmenlerin eğitimine yoğunlaşacağız. TIMSS sonuçları bize bazı bilgiler veriyor. 20 yıl üzeri deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye akademik başarı etkisi ile 5 yıl altındaki öğretmenlerin etkisi arasındaki fark yüzde 60'lara yakın... Finlandiya'da bu rakamlar %2 civarı. Öğretmen deneyimi artığı zaman akademik başarı da artıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: öğretmenlerimiz ağırlıklı olarak sistem içinde mesleği öğreniyor. Yeni atananlara da üç aylık bir çalışma hazırlıyoruz. Planlarımızı bundan sonraki öğretmen atamaları için yapıyoruz.

        KPSS'DE PUAN UZATMA SÖZ KONUSU DEĞİL

        Umutlar bittiğinde, kritik bir zamanda 15 bin öğretmen ataması yaptık. Kıymetli bir adımdı ama buradan eleştiri almak beni üzdü. 2020 KPSS'ye girenler bu atama bizim hakkımız dediler. 2021'ler de aynı şekilde bir durum ortaya koydular. Biz de bakanlık olarak 'ikiniz de başvurun en yüksek puanlı olanı alalım' dedik. Bir ay boyunca bu konudan peş peşe tepkiler geldi. Bir diğer konu ise '2020 puanları uzatılsın' hadisesi. Bu konuda da netiz. O defter kapandı. Öğretmen konusunda daha farklı bir yaklaşım benimsemek lazım. Ciddi bir doyuma ulaştık. Atamalar, ağırlık verdiğimiz alanlara öncelik verilecek.

        KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK

        Bakan Mahmut Özer: ''Bütün okullara kütüphane yapıyoruz. Kütüphanesiz okul kalmayacak. Aralık sonunda bunu bitireceğiz. Okulda yer yoksa koridorda yapıyoruz. Önümüzdeki ayda Siirt'te yapacağımız bir açılış ile bunu 'bitirdik' diyeceğiz.''
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        Haberler Eğitim Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Ocak tatili kaç gün sürecek? Bakan Özer...
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