🔔Bu hafta sonu ne sınavı var? 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ! Bu hafta sonu ne sınavı var? 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM 2022 takvimi yayımlandı. Güncel takvimle birlikte hangi sınavların hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Bu yıl bir çok kritik sınav için tarih yaklaşıyor. 16-17 Nisan tarihlerinde de önemli sınavlar yapılacak. İşte detaylar...