🔔Bu hafta sonu ne sınavı var? 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ! Bu hafta sonu ne sınavı var? 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM 2022 takvimi yayımlandı. Güncel takvimle birlikte hangi sınavların hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Bu yıl bir çok kritik sınav için tarih yaklaşıyor. 16-17 Nisan tarihlerinde de önemli sınavlar yapılacak. İşte detaylar...
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
16 Nisan 2022 Cumartesi: Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/4 Farsça) 16.04.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
17 Nisan 2022 Pazar: Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/5 Yunanca-Bulgarca) 17.04.2022 tarihinde uygulanacak.
17 Nisan 2022 Pazar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17.04.2022 tarihinde saat 10:15'te düzenlenecek.
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ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.