Bu hafta sonu hangi sınav var? 12-13 Mart'ta ne sınavı var? 2022 ÖSYM sınav takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları uyguluyor. 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü hangi sınavların olduğu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2022 sınav takvimi haberimizde. Takvime göre 2 adet sınav uygulanacaktır. Peki bu sınavlar hangileri? 12-13 Mart'ta ne sınavı var? İşte yanıtları...
BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?
12 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapılacak. Sınav saat 14:45'te başlayacak. Başvuruları 25 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde alınmıştı.
13 Mart 2022 Pazar Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) uygulanacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Başvuruları 21-31 Ocak tarihlerinde alınmıştı.
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DİB-MBSTS VE YÖKDİL/1 SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
2022-DİB-MBSTS ile 2022-YÖKDİL/1 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
12.03.2022 Cumartesi günü uygulanacak 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13.03.2022 Pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12.03.2022 Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 13.03.2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.