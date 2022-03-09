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    • Eğitim
    • 09.03.2022 11:50
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    • 09.03.2022 11:50
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    Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün, yarın okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarıları sonrası kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada 9 Mart 2022 Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi. Bitlis ve çevresindeki illerde yaşayan milyonlarca kişi Valilik son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte yanıtları...

    Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari’de bugün okullar tatil mi?

    Kar geri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurdu uyardı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı, fırtına, rüzgar etkili olacak. Günlerce sürecek yağış nedeni ile okulların tatil edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, öğretmen ve veliler Valiliklerden gelecek son dakika 'kar tatili' açıklamalarına odaklandı. İlk açıklama da Bitlis Valiliğinden geldi. Peki Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte sıcak gelişmeler...

    BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Mart Perşembe günü Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de okulların tatil olup, olmayacağı henüz belli değil. Açıklama gelir gelmez sayfamızda olacak.

    Son dakika haberine göre Bitlis'te 9 Mart 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

    Kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.

    Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden yapılan açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün, yarın okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması
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