Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün, yarın okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması

Kar geri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurdu uyardı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı, fırtına, rüzgar etkili olacak. Günlerce sürecek yağış nedeni ile okulların tatil edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, öğretmen ve veliler Valiliklerden gelecek son dakika 'kar tatili' açıklamalarına odaklandı. İlk açıklama da Bitlis Valiliğinden geldi. Peki Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte sıcak gelişmeler...
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BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Mart Perşembe günü Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de okulların tatil olup, olmayacağı henüz belli değil. Açıklama gelir gelmez sayfamızda olacak.
Son dakika haberine göre Bitlis'te 9 Mart 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi.
Kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.
Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden yapılan açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.