Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün, yarın okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması

BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Mart Perşembe günü Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de okulların tatil olup, olmayacağı henüz belli değil. Açıklama gelir gelmez sayfamızda olacak.

Son dakika haberine göre Bitlis'te 9 Mart 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.

Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden yapılan açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.